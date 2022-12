Concept Luna : le design modulaire et écolo de Dell franchit une nouvelle étape

Au centre du projet de Dell, l'idée d'offrir plusieurs vies aux principaux composants d'un PC portable… et de les rendre plus faciles d'accès afin de simplifier leur processus de réutilisation. La firme explique cette année avoir optimisé ses procédés de fabrication pour éliminer les besoins en adhésifs et en câbles, et minimiser l’utilisation des vis. Le Concept Luna s'en trouve affiné et les perspectives de recyclage démultipliées, assure Dell, qui laisse toutefois entendre que cet effort est toujours en cours et que de nouvelles améliorations sont encore possibles. À terme, l'objectif serait de recycler et d'intégrer à des appareils de nouvelle génération des matériaux et composants issus d'anciens produits, afin d'aboutir à une d'économie circulaire à grande échelle, et réduire drastiquement les besoins en matières premières.