Les PC portables modulaires et réparables Framework arriveront en Europe d'ici la fin de l'année

Le modèle de base de l'appareil embarquera un Core i5-1135G7 (Tiger Lake-U) couplé à 8 Go de DDR4 et 256 Go de SSD (M.2 NVMe). On y trouvera aussi une connectivité Wi-Fi 6 et l'ensemble sera animé par Windows 10 Home. Annoncée à 1 399 dollars, la version intermédiaire du PC passera cette fois sur un processeur Intel Core i7-1165G7 auquel sera adjoint 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, toujours en SSD.

Pour 1 999 dollars, on profitera cette fois de la mouture la mieux équipée du terminal. Si l'on reste sur un Core i7-1165G7, on passe cette fois à 32 Go de RAM et 1 To de SSD. Cette version sera compatible avec les solutions vPro et profitera également d'une licence Windows 10 Pro. Des options 64 Go de RAM et 4 To de SSD existent aussi.

Comme le précise Tom's Hardware, une édition « DIY » est également d'actualité. Vendue désassemblée, elle arrivera à 749 dollars et permettra à l'utilisateur d'avoir une base sur laquelle il pourra ajouter certains composants par lui même, tout en choisissant son OS.