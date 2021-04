Microsoft annonce son Surface Laptop 4

Au niveau du design et des finitions, l'appareil n'évolue que peu par rapport à son prédécesseur, et présente d'ailleurs les mêmes dimensions et un poids identique. Il est proposé en deux modèles : le premier avec écran 13,5 pouces et le second équipé d'une dalle 15 pouces. Dans les deux cas, la densité de pixels est la même, à savoir 201 pixels par pouce, pour un ratio d'écran 3:2.

De nombreuses configurations sont proposées pour que chacun puisse personnaliser son Surface Laptop 4. Sur le modèle 13,5 pouces, il existe trois choix de processeurs : Intel Core i5, Intel Core i7 ou AMD Ryzen 5 4680U. La RAM démarre à 8 Go et peut monter jusqu'à 16 ou 32 Go, alors que le stockage varie entre 256 Go, 512 Go et 1 To.

Le modèle 15 pouces n'est pas que plus grand, il est aussi mieux équipé avec, toujours au chois, un Intel Core i7, ou un AMD Ryzen 7 4980U. Les variantes de mémoire vive et interne sont les mêmes que sur le 13 pouces.