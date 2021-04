Microsoft Flight Simulator : la mise à jour France et Benelux vient d’atterrir sur PC

Les monuments et autres édifices évoqués précédemment permettront une meilleure navigation à vue au-dessus des quatre pays. Avec cette mise à jour, trois aéroports ont également été retravaillés de manière plus précise. Il s'agit de celui de Nice (France), de Rotterdam (Pays-Bas) et de Megève (France). Des améliorations visuelles et logistiques ont aussi été apportées à 100 autres aéroports. Quant aux villes, Paris et Amsterdam sont les deux capitales qui ont été améliorées via la photogrammétrie qui consiste à prendre des objets en photo sous plusieurs angles afin de les recréer en 3D.