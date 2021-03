Les caractéristiques du Microsoft Surface Laptop 4 se dévoilent officieusement

Le modèle 13 pouces serait propulsé par la 11e génération des puces Intel. Plus précisément, il serait possible d'y configurer un Core i5 1145G7 ou un Core i7 1185G7. À l'instar du Surface Laptop 3, le modèle 15 pouces disposerait pour sa part soit d'un AMD Ryzen 5 4680U ou Ryzen 7 4980U. Comme le souligne WinFuture, Microsoft utilise la série 4000 chez AMD alors que les puces basse consommation, Ryzen 5000, sous architecture Zen 3n sont disponibles.

Chez Intel, la partie graphique serait prise en charge par un Iris Plus Graphics 950, contre Radeon Graphics chez AMD. Les Surface Laptop 4 pourraient être configurés avec 8, 16 ou 32 Go de mémoire vive et avec 128 Go, 256 Go ou, pour les SoC Intel, 1 To de stockage SSD NVMe.

Microsoft aurait opté pour une batterie plus importante de 6 513 mAh, contre 4 580 mAh sur les modèles actuels.

Ces informations confirment donc de précédents rapports datant de fin novembre. Rappelons que Microsoft a récemment lancé la Surface Pro 7+ à destination des professionnels lors du CES. Ce début d'année a également été marqué par le lancement du Surface Duo en France, son smartphone à deux écrans.