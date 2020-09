Du plastique polluant les océans, HP fait des PC portables sous Intel 11e génération

En septembre 2019, HP annonçait ainsi déjà avoir recyclé plus d'un million de livres (453,5 tonnes) de bouteilles en plastique « destinées à l'océan en Haïti », ajoutant : « HP s'engage à inclure des matières plastiques liées à l'océan dans tous les nouveaux ordinateurs de bureau et portables HP Elite et HP Pro lancés en 2020 ».

La société lançait par la même occasion l'Elite Dragonfly, son premier PC portable contenant ces plastiques recyclés. Près d'un an plus tard, HP va plus loin en achevant le lancement d'ordinateurs portables Pavilion de 13", 14" et 15". Ils sont les premiers à utiliser des processeurs Intel de 11e génération ainsi que des contrôleurs graphiques Iris Xe. Et comme l'Elite Dragonfly avant eux, ils utilisent du plastique recyclé, dont une partie est « liée à l'océan ».

La part de plastique recyclé était plus que modeste sur l'Elite Dragonfly : seul le logement du haut-parleur contenait 50% de plastiques recyclés, et seulement 5% était « lié à l'océan ». Ici, HP se contente de réitérer l'effort, affirmant que cela doit permettre de « garder 92 000 bouteilles en plastique hors des océans et des décharges ».