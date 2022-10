Framework, les PC portables évolutifs et réparables, se vendent désormais aussi en reconditionné

Comme le rapporte Engadget, le modèle reconditionné le moins cher est affiché à 600 dollars. Il dispose d'un Intel Core i5-1135G7 mais est livré sans mémoire, sans stockage, sans Wi-Fi et sans adaptateur d'alimentation. Les cartes d'extension (pour la connectique) et l'OS sont également à installer en plus. À titre de comparaison, le même modèle neuf coûte 680 dollars. Pour y ajouter 16 Go de RAM DDR4-3200, 1 To de stockage, un module Wi-Fi, un adaptateur secteur et un pack de cartes d'extension remis à neuf (2 USB-C, 1 USB-A et 1 HDMI), le prix total s'élève alors à 905 dollars aux États-Unis.