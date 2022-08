Acer dévoile un Chromebook "écoconscient", mais qu'est-ce que cela veut dire concrètement ?

Pour commencer, en ce qui concerne les matériaux utilisés, ce Chromebook utilise plus de 30 % de plastique PCR (Post-Consumer Recycled – recyclage post-consommation) sur son châssis et le cadre de l'écran, et 50 % sur les touches et les haut-parleurs. La surface du pavé tactile est, à l’instar de la souris Ocean Plastic Mouse de Microsoft, entièrement fabriquée à partir de plastique récupéré dans les océans. Notez que le châssis n’est pas peint, là encore pour des raisons écologiques.