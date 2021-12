Dell annonce son concept Luna pour donner un côté Fairphone à ses PC portables

Effet boule de neige : ces différentes optimisations permettraient de réduire la demande énergétique des laptops, suffisamment pour réduire la taille des batteries sans compromettre l'autonomie. L'utilisation plus fréquente de batteries à décharge lente est aussi étudiée. Cela permettrait une meilleure durée de vie de ce composant essentiel et faciliterait sa remise à neuf, assure Dell.

Parallèlement, le constructeur explique miser sur un nouveau type de circuit imprimé fabriqué à partir de fibre de lin et d'un polymère hydrosoluble (en lieu et place des stratifiés plastiques traditionnels). Ces nouveaux matériaux permettent de séparer plus facilement les métaux et les composants des cartes mères… rendant le recyclage nettement plus efficace. On apprend enfin que Dell a réduit le nombre de vis par 10 pour son concept Luna, tout en utilisant un châssis en aluminium fabriqué grâce à de l'énergie hydraulique. Une méthode de production plus économe et produisant très peu de déchets, explique le groupe.

Vous l'aurez compris, Dell souhaite partir sur de belles bases pour ses futurs PC portables. La firme tempère néanmoins nos ardeurs face à ce concept très prometteur : Luna « n’est que la première étape du processus », précise la marque dans son communiqué. « Dell évaluera différents projets de conception durables et innovants pour identifier ceux qui ont le plus grand potentiel à s’intégrer au portefeuille de produits ».

Espérons que cette première impulsion aboutira rapidement à du concret… et qu'elle donnera des idées à la concurrence.