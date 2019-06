Des résultats de bench impressionnants pour le Ryzen 5 3600 AMD en fuite

Des performances de haute volée en calcul et un bilan très convenable en jeu

Le Ryzen 5 3600 bien parti, lui aussi, pour faire mal à Intel

Source : TechPowerUp

Le(6 cores/12 threads, 3,60/ 4,20 GHz de fréquences, 32 Mo de cache et 65 Watts de TDP) pourrait bien faire la loi sur le marché des processeurs milieu de gamme. Attendu le 7 juillet prochain à un tarif de 199 dollars, la nouvelle puce d', gravée en 7 nm et basée sur l'architecture ZEN 2, a été testée avant l'heure par le le site El Chapuzas Informático . Monté sur une carte mère Gigabyte Aorus Gaming 7 WiFi et épaulé de 16 Go de DDR4 @ 3200 MHz FlareX de chez G.Skill, le Ryzen 5 3600 parviendrait àle Ryzen 7 2700X, pourtant doté de 2 cores et 4 threads de plus. Les fréquences des deux puces sont toutefois équivalentes.Sous CineBench R15, par exemple, le Ryzen 5 2600 arrive devant le Ryzen 7 2700X en usage, tandis que le Ryzen 7 2700X maintient son rang sur ce test en usage multi-core. Logique. Le bilan est semblable sous CineBench R20, également employé pour comparer les deux puces.Avec wPrime 2.10 32M, en single-core, le nouveau Ryzen 5 parvient presque à, tout en se montrant plus véloce que les Intel Core i7-8700K, i7-8600K, mais aussi que les AMD Ryzen 7 2700X et 1700X.Sur ce Benchmark, les anciennes puces AMD étaient toutefois largement à la traîne face à des Intel Core de huitième génération encore très compétitifs. Sur ce même logiciel, cette fois en multi-core, le Ryzen 5 3600 est de nouveau battu par le Ryzen 7 2700X, mais d'une courte avance.En jeu,vis-à-vis des deux premières générations de puces Ryzen (sous architecture ZEN et ZEN+). Sans parvenir à importuner le Core i9-9900K, le Ryzen 5 3600 (ici couplé à une NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti FE) fait aussi bien qu'un Core i7-6700K et dépasse le Ryzen 7 2700X sur. Sous, ces deux processeurs sont dépassés par le Ryzen 5, tandis qu'avec, les trois CPUs arrivent peu ou prou à un même seuil de performances.Tout à fait plausible, l'ensemble ces résultats reste toutefois à êtrelors de la sortie officielle du processeur. S'il s'avère, AMD tiendrait alors son ticket gagnant sur le milieu de gamme avec une puce abordable, performante en applicatif comme en jeu et capable de faire de l'ombre à certains ténors du marché, notamment chez Intel.Le Ryzen 5 3600 pourrait en outre avoir une très belle carte à jouer. Comme le rappelle TechPowerUp, d'autres processeurs AMD parviennent à être boostés à 4,6 GHz (soit +400 MHz) sans difficulté particulière. En atteignant cette fréquence, le nouveau Ryzen 5 des rouges pourrait doncavec certaines puces « K » d'Intel... pourtant nettement plus coûteuses.