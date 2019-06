Intel baisserait bientôt les prix de ses processeurs de 15% en réponse au Ryzen 3000 de AMD

© Joseph GTK / Shutterstock.com

Ryzen 3 : des processeurs moins coûteux et au moins aussi performants que ceux d'Intel

AMD mène la danse

Empêtré dans ses problèmes d'approvisionnements depuis maintenant plusieurs mois, le prix dess'est envolé. Pourtant, il semblerait que les récentes annonces deconcernant ses processeurs de dernière génération fassent réagir l'équipe bleue, laquelle songerait à baisser ses tarifs en attendant la sortie de, toujours prévue pour 2020.Glanées auprès de sources industrielles bien informées, ces allégations partagées parsemblent nous apprendre qu'a été impressionné par les chiffres avancés par AMD au Computex le mois dernier.Les processeurs stars du fondeur, lesetsont dans le collimateur de AMD, qui leur oppose frontalement les Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3800X et Ryzen 5 3600X, auxlargement supérieures et aux prix similaires de 499$, 399$ et 249$.Siveut rester compétitif, il a ainsi tout intérêt à concéder à une baisse de ses tarifs. D'après. Mais dans l'attente, la firme songerait àsur les modèles précités - soitselon les références.Le plus gros avantage de AMD par rapport à son concurrent est. Gravés en 7 nm, les processeurs de gamme Ryzen 3000 disposeront non seulement d'une meilleure puissance de calcul, mais aussi d'une enveloppe thermique moindre.Justement, côté performances, les nouveaux CPU de l'équipe rouge ont été présentés comme, maisLes processeurs Ryzen de troisième génération seront lancés par AMD le, conjointement aux nouvelles cartes graphiques Radeon RX 5700 , elles aussi gravées en 7 nm.