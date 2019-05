COMPUTEX 2019 - AMD dévoile ses CPUs Ryzen de 3e génération, dont un Ryzen 9 plutôt compétitif

AMD Ryzen 5, 7 et 9 les présentations sont (enfin) faites

Epyc Rome, une nouvelle baffe adressée à Intel ?

AMD CEO @LisaSu just gave the first public competitive demonstration of a 2nd Gen AMD #EPYC server platform outperforming the competition in a NAMD Apo1 v2.12 benchmark test by more than 2x. #COMPUTEX2019 https://t.co/ZHmrqBigjB pic.twitter.com/HQI5EPLmFf — AMD EPYC (@AMDServer) May 27, 2019

Au-delà de ces annonces grand public,a également axé une partie de sa conférence sur ses belles prestations sur le terrain des serveurs. En la matière, AMD peut compter sur deavec les grands noms du secteur (Azure, AWS, mais aussi Tencent ou encore Baidu en Chine), et ce, au détriment du quasi monopole dont Intel profitait il y a encore quelques années. Pour continuer sur cette lancée, AMD a fait la démonstration des performances de ses puces Epyc de seconde génération, surnommées « Rome ». Elles aussi sont aguicheuses.Ils étaient probablement les plus attendus de la conférence AMD de cette nuit, les processeurssont désormais une réalité. Sur scène, Lisa Su a longuement présenté la nouvelle lignée de processeurs AMD. Tous reposent sur le nouveaude la firme et sur la plateforme AM4, utilisée par les rouges depuis quelques années maintenant. Ces processeurs peuvent donc s'ajouter aux cartes mères déjà existantes.Basés sur des cores sous architecture ZEN 2 et gravés en 7 nm par TSMC , les processeurs Ryzen de troisième génération profitent de performances en hausse de 15 % en termes d'IPC (instructions par cycle), a précisé AMD, tout en dévoilant des débits deux fois supérieurs à ceux de la première génération de processeurs Ryzen.De manière plus concrète, le nouveau lineup de la marque s'axe sur deux puces Ryzen 5 (débutant à 199 dollars), deux Ryzen 7 (à partir de 329 dollars) et une nouvelle référence estampillée Ryzen 9.Véritable réponse du berger à la bergère, lese place en alternative frontale aux Intel Core i9. Il embarquepour des fréquences comprises entre 3,8 et 4,6 GHz et 70 Mo de cache. Son TDP se stabilise à 105 Watts et son prix n'excède pas les 499 dollars. AMD est très fier d'annoncer quede chez Intel... pour moitié moins cher, puisque ce dernier est proposé à près de 1 200 dollars. Ce dernier se pare en outre d'une enveloppe thermique nettement plus importante, puisque fixée à 165 Watts.Plus abordable, leest proposé à 329 dollars, soit à peine plus cher qu'un i5-9600K (proposé aux environ de 300 euros dans nos contrées). On y trouve cette fois, des fréquences allant de 3,5 à 4,4 GHz, 36 Mo de cache et un TDP de 65 Watts.Le modèle de plus accessible de la nouvelle gamme Ryzen d'AMD n'est autre que leet ses prestations sont plus qu'honorables pour un prix maintenu sous la barre des 200 dollars (199 très exactement). Il s'arme de, cadencés à 3,6 GHz de base et 4,2 GHz en boost. Son TDP est là aussi fixé à 65 watts pour un total de 40 Mo de mémoire cache.Les deux autres références présentées par AMD durant la conférence sont dévoilées en détail sur le tableau ci-dessous, réalisé par WCCFTech . L'ensemble de ces puces doit arriver sur le marché le 7 juillet prochain . Une date qui avait précédemment fuité.Comme évoqué en début d'article, AMD a également donné plus de détails sur ses. Eux aussi très attendus, ils peuvent se gausser de performances à même de tenir Intel en respect sur le marché des serveurs.En benchmark Biophysique, deux processeurs Rome dotés chacun de 64 cores sont ainsi capables de compléter le test deux fois plus vite qu'un duo d'Intel Xeon Platinium 8280 (Cascade Lake) équipé de 28 cores. Un combat disproportionné, certes, mais qui nous permet d'avoir une idée assez nette des prestations de Rome en calcul lourd.Les puces Epyc de seconde génération sont attendues sur le marché au cours du prochain trimestre et à des tarifs inférieurs aux solutions proposées par Intel.