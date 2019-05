AMD Ryzen "Picasso", les vitesses d'horloge des APUs dévoilées

Des fréquences en légère hausse par rapport aux précédentes références d'APUs AMD

Un changement de gravure accompagné d'une mise à jour technologique

Leur appellation peut prêter à confusion, mais les APUs Ryzen 3 3200G et Ryzen 5 3400G, attendus prochainement, ne sont pas à mettre sur un pied d'égalité avec les CPUs Ryzen bientôt proposés en 7nm. Ces deux références doivent néanmoins profiter d'une meilleure finesse de gravure que leurs prédécesseurs, explique TechPowerUp . Et pour cause, en lieu et place du procédé 14 nm "Raven Ridge" employé sur les Ryzen 3 2200G et Ryzen 5 2400G, les Ryzen 3 3200G et Ryzen 5 3400G seront pour leur part basés sur le 12 nm FinFET de l'américain GlobalFoundries.D'un point de vue fréquences, les deux APUs gagnent quelques mégahertz au travers de ce changement de génération. C'est du moins ce que pense savoir le leaker thaïlandais TUM_APISAK, qui indique que le Ryzen 3 3200G profiterait d'une fréquence de base calée à 3,60 GHz pour un boost à 4 GHz (contre 3,5/3,7 GHz sur le Ryzen 3 2200G). Toujours selon TUM_APISAK, le Ryzen 5 3400G passerait pour sa part à des fréquences comprises entre 3,70 GHz et 4,20 GHz (au lieu des 3,6/3,9 GHz du Ryzen 5 2400G).Dans un cas comme dans l'autre l'augmentation se limiterait donc à 100 MHz en fréquence de base et à 300 MHz en boost. TechPowerUp note par ailleurs que l'iGPU qui accompagne les deux références devrait aussi profiter d'une fréquence légèrement rehaussées (100 à 200 MHz en plus selon les derniers rapports).Au delà de leur passage au node 12 nm, les APUs "Picasso" d'AMD embarqueront des cores "Zen+" permettant d'améliorer la précision du boost tout en haussant la vitesse des différents caches présents sur le die. Ces améliorations devraient notamment se traduire par un gain de 3% en instructions par cycle face à l'architecture Pinnacle Ridge.Comparé aux puces Ryzen 1, les prochains APUs d'AMD devraient enfin améliorer significativement leurs performances en multi-thread. Dans les faits, en termes de vélocité, ils se rapprocheront des actuels CPU Ryzen 2, gravés en 12 nm. Une progression à retardement pour des puces habituellement proposées à des tarifs assez contenus.