AMD : les Ryzen 3e génération prévus pour le Computex 2019

Rendez-vous en juin au Computex



Alors que l'on attend quelques surprises lors du CES de Las Vegas en janvier, il se pourrait bien que ce soit au salon Computex, en juin, que l'on puisse découvrir en exclusivité la troisième génération de processeur AMD.Dans une rude bataille avec, dont la rumeur tend à indiquer que le fabricant américain travaillerait sur un « Comet Lake » à 10 cœurs - mais toujours gravé en 14 nm - AMD pourrait prendre une belle longueur d'avance.Dévoilée lors d'un évènement privé hébergé par, une diapositive a fuité et alimente maintenant la rumeur. On peut en effet y voir que la prochaine plate-forme sera basée sur l'architecturedont le nom de code ici est « Matisse » et sera compatible avec le. Il s'agira donc de la toute première plateforme à intégrer cette norme PCI-Express. Toujours équipée d'un, aucune mise à jour de carte mère ne sera nécessaire.On y apprend également que lesseront lancés en 2019, ce qui n'est pas vraiment une surprise étant donné que la roadmap d'AMD pour sa nouvelle architecture mentionnait déjà une sortie pour 2019. AMD avait par ailleurs déjà dévoilé que son processeur gravé en 7 nm permettrait de diviser par deux la consommation électrique, ainsi que d' augmenter significativement les performances En attendant le Computex à Taiwan en juin 2019, on devrait déjà en apprendre un peu plus de la part de AMD en suivant le CES de Las Vegas qui aura lieu du 8 au 12 janvier.