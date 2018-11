Intel pourrait préparer le "Comet Lake" à 10 cœurs pour devancer le Zen 2 d'AMD

Un nouveau processeur 14 nm pour Intel

Le Zen 2 d'AMD dans le viseur

Source : TechPowerUp

C'est une information à prendre avec les pincettes de rigueur, puisqu'elle provient uniquement de forums taïwanais, et n'a pas été confirmée par une autre source depuis la publication.préparerait pour 2019 une nouvelle famille de processeurs pour les ordinateurs « grand public ».Cette nouvelle gamme s'appellerait «» et serait toujours gravée à 14 nm. La nouveauté de cette famille serait la présence de 10 cœurs sur chaque processeur. La précédente génération possédait quant à elle 8 cœurs. Les rumeurs indiquent également que la présence d'un double bus d'interconnexion de type « ring » pouvant gérer jusqu'à 16 cœurs.La gestion de sespourrait poser un problème de chaleur lors de l'exécution de taches lourdes. Intel pourrait pour solutionner ce souci, retirer la partie graphique de son composant, ce qui lui laisserait la place d'intégrer ce dispositif d'interconnexion.Intel pourrait se lancer dans la production de cette nouvelle famille de processeurs afin de concurrencer son ennemi historique, qui prévoit de lancer sa puce «» dès le mois de décembre de cette année.Le constructeur va passer le tour sur la fabrication en 10 nm, sur laquelle bute toujours Intel, pour lancer un processeur en 7 nm. Cette finesse de gravure permettra selon les informations fournies par AMD lors de sa conférence Next Horizon début novembre, de diviser la consommation électrique par deux tout en augmentant significativement lesbrutes.