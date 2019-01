AMD Zen 2 : une hausse de performances 5 fois plus importante que la génération précédente

Un gain d'IPC de 13 % comparé à Zen +

Il faudra attendre la CES 2019 pour profiter du Zen 2

Lancé en avril 2018, les processeurs sous Zen + , qui ont profité d'une gravure à 12 nm, n'ont apporté qu'une légère hausse des performances puisque le gain en instruction par cycle n'a été que de l'ordre de 2 à 5 % par rapport à Zen.La prochaine puce devrait venir considérablement booster les performances des processeurs. Selon un site Tech italien,, le gain d'IPC pourrait être de 13 % comparé à Zen +, c'est purement et simplement 5 fois plus que ce que le dernier gain de performance avait permis d'obtenir en passant de Zen à Zen +.Le média italien tirerait cette information de la même source qui avait déjà été à l'origine des fuites antérieures concernant la gamme de processeurs Intel Kaby Lake G , des informations qui s'étaient par la suite révélées pertinentes.Outre le gain phénoménal du nombre d'instructions par cycle d'horloge, on apprend également que les futurs CPU AMD offriront plus de cœurs par CCX et une fréquence plus élevée. Des promesses qui font miroiter de belles performances et qui permettraient peut-être bien à AMD d'offrir une alternative intéressante à la 9e génération de processeurs Intel Core, le Coffee Lake Refresh , qui elle sera encore gravée en 14 nm.Pour en savoir plus, il faudra attendre la CES 2019 qui se déroulera début janvier à Las Vegas !