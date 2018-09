Intel : le point sur les processeurs de 9ème génération

Coffee Lake Refresh : le point sur les caractéristiques

Core i3-9000 : 4C/4T @ 3,7 GHz

Core i3-9100 : 4C/4T @ 3,7 GHz

Core i5-9400 : 6C/6T @ 2,9 GHz et jusqu'à 4,1 GHz en TurboBoost

Core i5-9400T : 6C/6T @ 1,8 GHz et jusqu'à 3,4 GHz en TurboBoost

Core i5-9500 : 6C/6T @ 3,0 GHz et jusqu'à 4,3 GHz en TurboBoost

Core i5-9600 : 6C/6T @ 3,1 GHz et jusqu'à 4,5 GHz en TurboBoost

Core i5-9600K : 6C/6T @ 3,7 GHz et jusqu'à 4,6 GHz en TurboBoost

Core i7-9700K : 8C/8T @ 3,6 GHz et jusqu'à 4,9 GHz en TurboBoost

Core i9-9900K : 8C/16T @ 3,6 GHz et jusqu'à 5 GHz en TurboBoost

Absence d'HyperThreading sur le i7, et capsule soudée au die

On saità la peine avec ses processeurs Cannon Lake, gravés en 10 nm, et qui n'arriveront probablement pas avant fin 2019. Mais pour rester compétitif face à un AMD plus féroce que jamais, le constructeur américain s'apprête à dégainer une nouvelle gamme de CPU répondant au nom de code Coffee Lake Refresh.La neuvième génération de processeurs Intel est censée débarquer dans le courant du mois d'octobre prochain.Il s'agira de la première ligne de CPU à inclure dans ses rangs un Core i9 destiné au grand public : le i9-9900K. Parmi les autres références, on retrouvera une poignée de i3, une large gamme de i5 et un i7-9700K qu'un benchmark a justement décortiqué il y a peu Voici la liste des références pour le moment officialisées :Le i7-9700K est un cas d'école. Il s'agit du premier CPU de cette gamme à ne pas bénéficier de l'depuis très longtemps. Un choix technique qui permet néanmoins à Intel de pousser les fréquences d'usine plus haut.Rappelons également que l'IHS de cette génération sera soudée directement au Die , permettant bien plus de folies en overclocking.La chose s'est d'ailleurs confirmée avec des premiers tests à plus de 5,3 GHz sur les 8 coeurs de la bête Le i9-9900K n'a pour sa part pas encore livré tous ses secrets, mais il aura fort à faire pour se montrer plus convaincant que le supposé Ryzen 2800X qui l'attend au tournant

Que pensez-vous de la neuvième génération de processeurs Intel ?