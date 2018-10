AMD a baissé le prix de ses Ryzen aux USA

Ça fait du bien au portefeuille !

AMD semble bien décidée à tout mettre en œuvre pour effacer son concurrent principal. Comme l'a souligné le site Generation-NT , l'entreprise américaineest en difficulté à cause d'une pénurie globale du côté de ses processeurs. Et la loi de l'offre et de la demande est ainsi faite : en raison de leur rareté, les CPU Intel ont vu leur prix gonfler au fil de semaines.Chez AMD, c'est l'inverse. Les Ryzen ont vu leur prix baisser de plusieurs dizaines de dollars. Par exemple, le Ryzen 7 2700X est passé de 329 à 290$ et le Ryzen 5 2600 de 190 à 160$.Il est important de préciser que ces réductions ne sont valables qu'aux États-Unis pour le moment. Impossible de savoir si la France aura également droit à ces rabais. Generation-NT a tout de même noté une petite réduction des prix dans l'Hexagone en ce moment.