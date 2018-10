AMD lance une RX 580 en Chine… qui reprend les mêmes specs que la RTX 570

Une RX 570 + ?



La RX 580 2048SP face aux RX 580 et RX 570. Source : Anandtech

Lane semble être qu'une itération plus accessible de la carte originale dont elle tire son nom. Dans les faits, la fiche technique de la nouveauté signéereprend davantage des caractéristiques de la RX 570.La RX 580 2048SP tient sa référence du nombre d'unités de calcul qu'elle embarque : 2048, contre les 2304 incorporés dans la version classique de la 580. De même, si l'on se réfère au tableau récapitulatif publié par Anandtech , la fiche technique de cette RX 580 dédiée au marché chinois ne serait qu'une resucée totale de celle de la RX 570. Voyez plutôt.On ne cache pas que la stratégie adoptée ici par AMD nous apparaît particulièrement floue. Mais comme le signale Anandtech, cela n'est pas la première fois que la marque s'engage dans un tel refresh au rabais. Le site rappelle en effet le cas de la RX 560 qui, dans sa version revisitée et plus accessible, troquait les 1024 unités de calcul de l'originale pour 896.Une simple façon pour AMD d'occuper le marché donc, en ressortant à intervalle régulier des produits aux capacités à peine revues, mais au tarif déprécié. Du reste, une certaine RX 590 viendrait d'être repérée sur le logiciel de benchmarking 3Dmark Time Spy, et ferait état, elle, de performances légèrement rehaussées par rapport à la génération actuelle.