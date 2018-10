AMD : les Threadripper 2970WX et 2920X sortiront le 29 octobre

Des versions en 24 et 12 coeurs

Ryzen Threadripper 2970WX : 24 coeurs/48 threads cadencés à 3,0 GHz (4,2 GHz en Boost), 64 Mo de cache L3, TDP de 250 W au tarif de 1 299$

Ryzen Threadripper 2920X : 12 coeurs/24 threads cadencés à 3,5 GHz (4,3 GHz en Boost), 32 Mo de cache L3, TDP de 180 W au tarif de 649$

La présentation desavait fait grand bruit lors du Computex 2018, en juin dernier. Équipés respectivement de 32 et 24 coeurs pour 64 et 48 threads, ces processeurs musclés ont été commercialisés à la fin de l'été au tarif de 1 900€ et 1 000€.Le fondeur américain s'apprête à pousser sur le marché deux déclinaisons plus "abordables" de ses processeurs star : les, le 29 octobre prochain. Comme l'explique Engadget , les nouveaux processeurs à paraître chez AMD se déclineront comme suit :Des modèles bien moins chers donc, mais logiquement amputés d'une partie de leur attirail technologique.Pour autant, ces déclinaisons profiteront du systèmeleur permettant d'optimiser les performances des applications et jeux de l'ordre de 10 à 47%. D'après AMD , cette innovation qui fonctionne comme un service Windows 10 sert à rediriger les threads prioritaires vers les coeurs ayant un accès direct à la mémoire.À l'heure où les prix des processeurs Intel grimpent à cause d'une pénurie, les nouvelles pièces apportées par AMD pourraient bien convaincre les joueurs et professionnels à la recherche de puissance brute pour un prix que l'on qualifiera de raisonnable.