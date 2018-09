AMD confirme la sortie de 4 nouveaux CPU Ryzen sous architecture Zen +

2600 E, 2700 E, deux versions économiques

Les processeurs 2500 X et 2300 X déjà en service

Vous les aviez peut-être remarqués il y a quelques temps dans la base de données de, c'est aujourd'hui officiel. Les deux versions économiques de Ryzen 5 et 7 ont été annoncé par AMD, les indices de performance restent les mêmes que dans le benchmark. Le processeur AMD Ryzen 7 2700 E bénéficiera d'une configuration de 8 cœurs et 16 threads, une cadence à 2.5 GHz overclockable jusqu'à 4 GHz et un TDP de 45 Watts.La nouvelle version du Ryzen 5 disposera de 6 cœurs et 12 threads. Ce 2600 E aura une cadence de 3.4 GHz pouvant passer jusqu'à 3.9 GHz, le TDP reste à 45 Watts comme avec le processeur 2700 E.L'annonce faite par AMD concernait surtout les processeurs de série X, puisque leur sortie coïncide avec le lancement du nouvel Acer Nitro. Les modèles 2500 X et 2300 X proposent respectivement une configuration 4 cœurs / 8 threads et 4 cœurs / 4 threads, le tout sur un seul CCX, le deuxième étant désactivé. La mémoire cache L3 sera quant à elle du 8 Mo au lieu de 16 Mo pour le 2500 X, mais rien ne change pour le 2300 X qui garde son cache L3 de base. Cependant, AMD annonce un gain de performance de l'ordre de 8 à 10 %. Une prouesse rendue possible notamment grâce à l'architecture Zen + et leCes modèles de série X ne sont cependant pas encore accessibles au grand public et c'est certainement la raison pour laquelle aucun prix de vente n'a encore été annoncé. Pour le moment, seuls les fabricants de PC y ont accès.