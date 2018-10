Intel publie une lettre ouverte pour évoquer la pénurie de ses processeurs

Un marché PC redynamisé

"Nous faisons des progrès sur le 10 nm"

, directeur financier et PDG par intérim d', a publié vendredi 28 septembre une lettre ouverte sur le site de son entreprise.Celle-ci revient longuement sur les raisons qui ont mené à la situation de pénurie sur les processeurs 14 nm de la firme, et annoncepour remettre d'aplomb les chaînes d'approvisionnement.D'après Cowcotland, le prix de certains processeurs Intel a grimpé de 32% au cours des 30 derniers jours en raison de la pénurie. Dans sa lettre , Bob Swan évoque la reprise du marché du PC comme l'un des facteurs ayant mené à la situation actuelle. Alors que celui-ci était en berne depuis 6 ans, la demande en processeurs grand public est repartie à la hausse depuis la fin 2017.Mais le secteur le plus gourmand en processeurs se révèle être celui du cloud et des data-centers, qui se multiplient partout sur le globe., et celle pour le cloud de 25%, poussant ainsi les chaînes de production dans leurs retranchements.Intel annonce ainsi un investissement massif d'un milliard de dollars réparti sur les sites de fabrication situés dans l'Oregon, l'Arizona, en Irlande et en Israël. Une injection qui devrait permettre à Intel d'assurer un minimum de livraisons d'ici la fin d'année.Repoussée depuis 2016, la sortie des processeursd'Intel, gravés en 10 nm, est toujours prévue pour 2019 Dans sa lettre, Bob Swan indique que des progrès ont été faits concernant le rendement des usines travaillant sur cette finesse de gravure. Des annonces encourageantes, qui permettent au directeur financier de conserver une fenêtre de sortie en 2019.