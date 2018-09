AMD lance les Ryzen 5 2600H et 7 2800H pour les portables haut de gamme

Des APU puissants mais gourmands

Visant les ordinateurs portables les plus performants, les nouveaux APU de chezsont très prometteurs. Les constructeurs vont cependant devoir rivaliser d'ingéniosité pour intégrer ces monstres de puissance très gourmands au sein de leurs châssis.Lesviennent d'agrandir discrètement la grande famille AMD. Basés sur Raven Ridge, ces APU embarquent respectivement 4 et 8 cœurs compatibles avec le SMT - ou Simultaneous Multi-Threading - cadencés de base à 3.2 et 3.3 GHz. Les fréquences Turbo peuvent monter jusqu'à 3.6 et 3.8 GHz. Ces nouvelles références sont destinées aux sockets FP5 pour laptops.La partie graphique est assurée par les GPU intégrés. Ce sont les mêmes que sur les Ryzen 5 2500U et 7 2700U lancés en 2017. Les nouveaux APU AMD offrent cependant une fréquence de base plus élevée de 1 GHz que leurs homologues de l'an dernier, au prix d'un TDP bien plus élevé.La série H est en effet pourvue d'un TDP relativement haut de 45W qui risque de donner du fil à retordre aux constructeurs de PC portables. La consommation peut cependant être ajustée entre 35 et 54 W, laissant le choix entre les performances pures ou l'économie d'énergie.AMD s'est fait très discret sur ces nouveaux processeurs haut de gamme. Aucun prix, ni aucune date de disponibilité n'ont été annoncés. On sait toutefois que le constructeur chinoisa déjà intégré des processeurs Ryzen de série H dans ses laptops. Il ne faudra donc pas attendre longtemps avant de voir en action les Ryzen 5 2600H et 7 2800H.