AMD dévoile un Athlon 200GE destiné aux PC de bureau et embarquant un GPU Vega 3

Un rapport performances-prix à surveiller

Chipset graphique Radeon Vega 3



2 coeurs



4 threads



Fréquence de base : 3,2 GHz



TDP : 35W

Il n'y a pas que les processeurs octo cores bardés de threads dans la vie. Le PC familial, poussiéreux et délaissé par toute la famille au profit des tablettes a, lui aussi, droit à une seconde chance.Aujourd'hui, AMD lève le voile sur son nouveau processeur à destination de ce PC familial : le, combinant l'architecture Zen pour le CPU à un chipset graphique Vega 3.S'il faudra attendre les premiers benchmarks pour rendre un verdict en bonne et due forme, la présentation que fait AMD de son nouveau joujou laisse songeur.Mais avant toute chose, un rapide tour d'horizon des caractéristiques s'impose :AMD se positionne ainsi de manière très agressive sur le marché des processeurs d'entrée de gamme., ce Athlon 200GE se propose même de vous accompagner dans vos premiers pas dans l'esport.», peut-on lire sur la page du produit. Le billet de blog de Robert Hallock, gros bonnet du marketing chez AMD, ne dit pas autre chose, et vend les performances de son processeur sur des jeux commeetDes jeux qui ne sont pas réputés pour être parmi les plus gourmands, certes, mais on reste dans l'attente d'une démonstration pour confirmer les dires d'AMD.Du reste, si tant est que vous ayez besoin de davantage de patate pour propulser votre ordinateur, il se murmure que les nouveaux processeurs Ryzen ne se feront plus attendre très longtemps