AMD : les nouveaux processeurs Ryzen Pro et Athlon Pro en fuite

Trois processeurs pour la seconde génération Ryzen Pro

Un nouvel Athlon Pro 200 GE face aux Pentium

Prévue pour le 6 septembre 2018, la présentation officielle des nouveauxrisque de ne plus dévoiler grand-chose aux fans. Desont en effet fuité sur la toile, révélant presque tout des Ryzen Pro et Athlon Pro qui seront commercialisés dans les semaines à venir. On fait le point dans cet article.Destinés aux stations de travail et aux entreprises avant tout, lescherchent à marcher sur les plates-bandes d'Intel, visant en particulier ses Core i5 et i7 de 8ème génération. Les nouveaux venus de l'américain AMD sont au nombre de trois : Pro 2600, Pro 2700 et Pro 2700X.Selon AMD, les Ryzen Pro de seconde génération offriront des performances 24% à 28% plus élevées que leurs homologues Intel. Gravé en 12 nm, le Ryzen Pro 2700X est équipé de 8 cœurs/16 threads avec une fréquence de 3.6 GHz et un Turbo à 4.1 GHz pour un TDP de 95W. C'est 10W de moins que la version non-Pro, les fréquences chutant de 100 à 200 MHz.Les Ryzen Pro 2600 et 2700 conservent les mêmes spécifications que leurs aînés non-Pro. Le 2600 est un processeur 6 cœurs/12 threads cadencé à 3.4 GHz de base et 3.9 GHz en Turbo, avec un TDP de 65 W. Pour terminer, le 2700 offre 8 cœurs/16 threads pour une fréquence de 3.2 GHz et un Turbo de 4.1 GHz. Son TDP est de 65 W là aussi.Tourné vers l'entrée de gamme, l'Athlon Pro 200 GE vient combattre frontalement le Pentium G4560. Tout comme les Ryzen Pro, il sera dévoilé officiellement le 6 septembre, mais ses caractéristiques sont déjà en fuite.Doté de 2 cœurs/4 threads, ce processeur AMD est cadencé à 3.2 GHz en Turbo et embarque une unité graphique. Nous sommes donc face à un APU. Son TDP est donné pour 35 W. D'après le fondeur américain, le nouvelest plus performant de 67% dans la partie graphique que son concurrent direct, le Pentium G4560. Il le dépasse aussi de 19% sur PCMark10 mais affiche 3% de moins sur CineBench R15.Sans être une bête de course, ce nouveau venu dans la famille AMD semble avoir quelques arguments à faire valoir pour s'imposer dans le secteur de l'entrée de gamme. Sa commercialisation est prévue pour le 19 septembre 2018.