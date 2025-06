kakek

C’est pourtant vrai. C’est illustré par les videos de Digital foundry, qui s’amusent a zoomer sur des bouts d’image pour comparer, et se rendent que -suprise- il arrive que plus de details soient visibles sur la version DLSS que sur la version en résolution native.

Et quand tu réfléchit bien a ce que fait l’upscaler, c’est finalement cohérent.

L’upscaler prend une image basse résolution et « invente » ce que l’image haute résolution aurait dut être. Y compris les textures. Et il le fait tellement bien que dans 90% des cas il reussi a retrouver une texture indiscernable de l’original en pleine résolution.

Mais que se passe il si tu lui donne une texture qui n’etait pas seulement rendu en basse resolution, mais la texture elle même était passe résolution ? Et ben le DLSS arrive a retrouver une version un peut plus haute résolution de la texture, qui n’existe même pas dans les fichier du jeu.

Et on peut dire honnêtement que la version upscalée est plus belle que version native.