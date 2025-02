« Une vision court-termiste axée sur les résultats trimestriels a réduit la marque Nvidia à une offre médiocre vendue au prix de l'excellence. La RTX 5070 aurait dû embarquer au minimum 16 Go de VRAM, la 5080 proposer des versions 24/32 Go, et la 5090 des variantes 32/48 Go ou plus. Commercialiser une carte graphique à plus de 1000 dollars en 2025 avec un ridicule 16 Go de mémoire, c'est un véritable abus de position dominante envers les consommateurs. »