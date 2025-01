Ainsi, alors que Baldur's Gate 3 conserve 96,9 % de ses performances en passant de la RX 7600 XT à la RX 7600, donc parfaitement imputables à la baisse de fréquence, Dragon Age: The Veilguard n'en garde que 55,1 %. Pire encore, nous l'avions souligné lors de notre dossier consacré au jeu, Indiana Jones et le Cercle Ancien ne conserve que 22,5 %, et il en va presque de même avec S.T.A.L.K.E.R. 2 à seulement 25,3 %.

Pour faire simple, aujourd'hui, de très nombreux jeux sont bridés, même en FHD (1 080p), si le GPU ne dispose que de 8 Go. Le passage à 16 Go n'est pas forcément indispensable, et 12 Go peuvent encore suffire, mais dans le cas présent, les Radeon RX 7600 sont en 8 ou 16 Go. Bien sûr, il convient aussi de garder à l'esprit que tout dépend des jeux que vous pratiquez.