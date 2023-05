Quand NVIDIA s'offre une plongée dans sa conception de la mémoire vidéo

NVIDIA précise que des applications comme le montage vidéo, la conception architecturale ou l'animation 3D ont d'importants besoins en VRAM. La firme indique que, dans les jeux, cela dépend de la définition d'image et de la taille des textures avant d'ajouter, « dans la plupart des jeux, les deux versions de la GeForce RTX 4060 Ti (8 Go et 16 Go) peuvent jouer avec des paramètres maximums et offriront les mêmes performances ».

Maintenant imminents, les premiers tests – sur la seule version 8 Go de la GeForce RTX 4060 Ti – nous permettront peut-être de vérifier tout cela.