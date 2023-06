44 Go de mémoire vidéo sur une GeForce RTX 2080 Ti ? Parce que pourquoi pas !

De fait, la GeForce RTX 2080 Ti qui disposait de 11 Go de VRAM est passée à 44 Go, toujours en GDDR6 bien sûr. La bande passante est inchangé et, grâce à l'utilisation d'une interface 352-bit, elle est de 616 Go/s, une valeur qui n'a rien de désohonorant en 2023.

Les modders ont précisé qu'ils ont utilisé une carte Leadtek RTX, mais qu'ils ont dû s'y reprendre à sept fois pour valider leur opération. Le logiciel GPU-Z a validé leur dernière tentative, indiquant une VRAM totale de 45 056 Mo (44 Go) avec maintien de la bande passante à 616 Go/s.

Attention cependant, même si la transformation est amusante et que l'on aurait aimé voir le résultat sur des jeux récents, les modders ajoutent que la carte refuse de fonctionner sur des jeux ou des benchmarks. En effet, pour fonctionner, une GeForce ainsi modifiée a besoin d'un BIOS ajusté.