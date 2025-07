Unreal Engine 5.6, lancé en juin, promet jusqu'à 30 % de performances en plus grâce à une série de nouveautés techniques majeures. Lumen, le système d'éclairage global dynamique, bénéficie d'une refonte qui réduit significativement les coûts de calcul tout en offrant une qualité visuelle améliorée. Le ray tracing a été optimisé pour fonctionner avec une latence plus faible et une meilleure prise en charge des cartes graphiques de dernière génération.

Par ailleurs, Epic Games introduit un nouveau système de « Geometry Streaming » qui permet un chargement plus fluide et progressif des environnements massifs, idéal pour les mondes ouverts. Cette technologie améliore également le temps de chargement initial et réduit les stutters (saccades) lors de l'exploration de zones complexes, un problème qui touche de nombreux jeux sur Unreal Engine 5.