Ce n'était donc que partie remise : nos confrères de The Verge précisent que la prise en charge du ray reconstruction sera intégrée à la prochaine mise à jour d'Indiana Jones et le Cercle Ancien, laquelle est prévue la semaine prochaine.

Un bonheur n'arrivant jamais seul, il est également question de prendre en charge la dernière version de la technologie de NVIDIA, DLSS 4 afin que le multi-frame generation puisse être activé sur la génération la plus récente de cartes NVIDIA, les GeForce RTX série 50. Cette prise en charge va de pair avec la sortie de nouveaux pilotes graphiques, les 572.42.

« Grâce à la reconstruction de rayons, les détails de surface sont améliorés, les ombres sont plus précises, l'éclairage est amélioré et les reflets sont plus précis », explique NVIDIA. « Même dans les scènes plus sombres, les temples et les forêts, la reconstruction de rayons ajoute un niveau de raffinement supplémentaire à l'image », ajoute encore la firme.

Enfin, NVIDIA souligne que l'utilisation du nouveau modèle neuronal transformé doit permettre d'améliorer encore la qualité d'image du jeu de MachineGames alors que les pilotes 572.42 apportent d'autres améliorations, sur le jeu Avowed par exemple qui n'utilise cependant pas encore DLSS 4 nativement.