DLSS : NVIDIA fait déjà des plans sur la comète autour d'une dixième version

Cela va sans dire qu'une telle prédiction arrangerait bien NVIDIA, qui a énormément investi de ressources dans l'intelligence artificielle. Pour en revenir au DLSS, la technologie devrait d'ailleurs bientôt profiter de nouvelles fonctionnalités gérées par un réseau neural comme le cache radial et la compression de textures. Mais cela nécessitera fatalement de nourrir l'appétit d'ogre de l'IA, et donc d'ajouter toujours plus de Tensor Cores à ses futures cartes graphiques comme les RTX 5000.