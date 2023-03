Combien ?! Le prochain modèle de ChatGPT va demander énormément de cartes graphiques... NVIDIA

Cet exorbitant chiffre de 30 000 cartes graphiques nécessaires s'appuie en tout cas sur le modèle A100 de NVIDIA. À l'heure actuelle, il s'agit d'une des puces alimentées par l'IA les plus rapides du marché, avec 5 pétaflops de puissance.

Dans l'état actuel des choses, NVIDIA se trouve ainsi dans une position extrêmement avantageuse, étant le seul constructeur avec une telle avance dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ce n'est certainement pas pour lui déplaire, alors que le marché des cartes graphiques pour particuliers s'effondre.

Il n'appartient donc pour l'instant qu'à NVIDIA de maintenir la cadence et de produire assez de cartes graphiques pour alimenter l'appétit d'ogre de ChatGPT et autres IA. Avec la popularité aussi grandissante de ces dernières que leur besoin en énergie, le constructeur pourrait même mettre davantage d'œufs dans ce juteux panier et développer des modèles encore plus puissants… et très prisés.