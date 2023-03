Que se passe-t-il ? Les ventes de cartes graphique chutent comme jamais !

Premier enseignement, le marché du GPU a atteint 64,2 millions d'unités sur l'ensemble de la planète pour le quatrième trimestre 2022. Si le chiffre est impressionnant, il marque pourtant une baisse notable des expéditions. On parle de -15,3 % par rapport au trimestre précédent et, plus important encore, de -38 % d'une année sur l'autre.

Cette baisse n'épargne aucun secteur de la carte graphique, puisque les produits pour ordinateurs desktop sont en baisse de 24 %, tandis que le monde du portable chute pour sa part de 43 %. Il s'agit d'ailleurs de la baisse la plus importante depuis 11 ans.