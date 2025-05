Cette transition vers une architecture exploitant pleinement les capacités multi-thread des processeurs modernes pourrait débloquer des gains de performance significatifs. On pense notamment aux jeux à grande échelle, aux simulations complexes et à la stabilité générale, des aspects où certains titres récents sous UE5, comme Remnant II ou Lords of the Fallen, ont montré des signes de difficulté liés à cette architecture. L'UE6 ambitionne de résoudre ce goulot d'étranglement.