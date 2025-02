En attendant que NVIDIA corrige son application, il est possible de forcer l'override via l'outil NVIDIA Profile Inspector. Mieux, il sera possible d'activer l'override au niveau global du pilote, l'activant pour tous les jeux sans avoir à effectuer les réglages pour chacun d'entre eux, ce qui n'est pas possible avec l'application officielle de NVIDIA. Attention tout de même, le résultat pourrait être instable sur certains jeux. De notre côté, nous avons effectué des tests sur Black Myth: Wukong et S.T.A.L.K.E.R 2, et cela fonctionne parfaitement sur notre GeForce RTX 5090. Si l'aventure vous tente, suivez les étapes décrites la vidéo ci-dessous.