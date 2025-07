Il s’agit toutefois d’un pilote preview : instable, non publié pour le grand public, et disponible uniquement via le site développeur ou des miroirs non officiels. Des utilisateurs sur Guru3D signalent des artefacts visuels et un comportement erratique sur des jeux utilisant déjà la frame generation intégrée. Cela-dit, pourquoi utiliser Smooth Motion alors que la frame-generation est disponible nativement ?