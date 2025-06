On peut s'attendre à une petite augmentation de la fréquence du GPU, mais comme sur les RTX 5070 SUPER, le vrai changement se fera au niveau de la mémoire vidéo. Là encore, on troquerait les modules de 2 Go pour des 3 Go faisant passer la VRAM totale de 16 Go sur la RTX 5070 Ti à 24 Go sur la RTX 5070 Ti SUPER pour un TDP qui progresserait de 50 watts à 350 watts.

Dernier modèle évoqué dans les plus récentes fuites autour des GeForce RTX 5000 SUPER, la RTX 5080 SUPER devrait elle aussi conserver le même GPU avec ses 10 752 cœurs CUDA pour se focaliser sur une amélioration de la VRAM. Là encore, on passerait à des modules de 3 Go pour une mémoire totale de 24 Go (contre 16 Go actuellement) et un TDP de 415 watts.

Pour l'heure, il n'est pas question de date de sortie de ces RTX 5000 SUPER et encore moins de tarification. On voit cependant clairement que malgré le discours officiel de NVIDIA, la quantité de mémoire vive embarquée sur les modèles « non SUPER » est questionnée.