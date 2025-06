Ce n'est pas plus mal d'ailleurs, la GDDR7 est sensiblement plus chère et ne présente guère d'intérêt sur une carte d'entrée de gamme comme la RTX 5050. Il est question d'intégrer 8 Go à 20 Gbps sur un bus d'interface 128-bit ce qui permet d'aboutir à une bande passante de 320 Go/s.

Les spécifications GPU mentionnent la présence de 2 560 cœurs CUDA, un chiffre raccord avec ce que nous avions publié en mars dernier. Le GPU devrait donc bien être un GB207-300. Sa fréquence de base s'établit à 2,31 GHz pour une fréquence boost de 2,57 GHz.

Toutes les technologies propres aux cartes Blackwell seront de la partie et NVIDIA met logiquement en avant DLSS4 ainsi que la prise en charge ray tracing en plus de toutes les applications de son écosystème. NVIDIA souligne aussi la présence de son encodeur 9e génération et de son décodeur 5e génération.

Enfin, NVIDIA précise que le TGP de sa carte graphique s'établit à 130 watts alors que l'on parle tout de même de 550 watts pour le bloc d'alimentation du PC qui recevra la GeForce RTX 5050. La carte sera facturée à partir de 249 dollars pour une sortie calée sur la seconde moitié du mois de juillet.