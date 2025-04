Une fois encore la rumeur nous arrive, relayée par le site VideoCardz, de Board Channels, un forum riche de multiples informations avec ses intervenants très proches des principaux acteurs du marché.

Tout porte donc à croire que NVIDIA est sur le point de faire l'annonce officielle des deux nouvelles cartes graphiques de la série Blackwell, poursuivant la descente en gamme d'une génération lancée le 30 janvier dernier avec les GeForce RTX 5090 et RTX 5080.

Une rumeur qui place l'annonce officielle par NVIDIA au 15 avril prochain avec, à la clé, trois modèles présentés : deux GeForce RTX 5060 Ti – en variante 8 Go et 16 Go de mémoire vidéo – ainsi qu'une GeForce RTX 5060 (8 Go). La même rumeur confirme que les RTX 5060 Ti seraient lancées dès le lendemain.