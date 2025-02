Cela dit, la feuille de route insiste sur un point encore plus intéressant. En effet, plusieurs sources avaient déjà évoqué la sortie sur fin-février des modèles RTX 5070 et RTX 5070 Ti. Chaintech évoque, en plus, les plus petites Blackwell.

Les GeForce RTX 5060 et RTX 5060 Ti représenteront les cartes graphiques Blackwell les plus accessibles, même si nous n'avons encore aucune idée des tarifs qui seront pratiqués par NVIDIA et ses partenaires.