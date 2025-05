Difficile de dire pour le moment si oui ou non la GeForce RTX 5060 sera une carte intéressante et si elle permettra vraiment de profiter de DLSS 4 et de sa multi-frame generation sans avoir à vendre un rein.

Nous n'avons pas encore le tarif officiel en euros, sans doute NVIDIA étant un peu embêtée par des questions de taxes douanières et de fluctuation des cours pour acter cette question. Nous savons cependant – sauf changement de dernière minute – que la GeForce RTX 5060 aura un prix public conseillé de 299 dollars et que, logiquement, ce sera la moins chère des cartes Blackwell.

Le 15 avril dernier, NVIDIA avait annoncé la date de sortie du duo de grandes sœurs, les GeForce RTX 5060 Ti 8 Go et 16 Go, laissant de côté la RTX 5060. La question est maintenant entendue et la présentation officielle de cette petite dernière aura lieu le 19 mai prochain.