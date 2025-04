Il ne faut évidemment pas s'attendre à la moindre confirmation de la part de NVIDIA qui ne devrait de toute façon pas prendre la parole sur un tel sujet avant encore plusieurs mois.

En revanche, il est d'ores et déjà intéressant de noter que ces premières rumeurs font état d'une augmentation substantielle de la quantité de mémoire vidéo embarquée sur ces cartes milieu/haut de gamme. Ainsi, Harukaze5719 précise que la GeForce RTX 5080 SUPER pourrait être dotée de 24 Go de VRAM et la GeForce RTX 5070 SUPER profiter de 18 Go. Il devrait toujours être question de GDDR7 et le bus d'interface serait le même que sur les versions « de base », c'est à dire en 256-bit sur la 5080 et en 192-bit sur la 5070.

Pour explique cette augmentation de la quantité de mémoire vidéo, il faut se rappeler que les fabricants de puces ont annoncé la mise en production de modules de 3 Go de GDDR7 pour aller plus loin que les modèles de 2 Go actuellement sur le marché. En utilisant le même nombre de puces, on se retrouve mécaniquement à augmenter la quantité totale de mémoire vidéo.

Dans le cas de la RTX 5080 SUPER, nous ne sommes pas sûrs que le passage de 16 à 24 Go de VRAM soit très utile dans les jeux vidéo. On peut en revanche envisager des bénéfices tous les calculs faisant intervenir l'intelligence artificielle mais c'est sur la RTX 5070 SUPER que le bénéfice pourrait être le plus notable alors que les 12 Go de la RTX 5070 sont peut-être un peu légers pour travailler sur les plus hautes définitions.