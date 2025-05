Ces premières informations ne sont évidemment pas confirmées par NVIDIA qui, de toute façon, ne devrait pas prendre la parole avant encore plusieurs mois pour évoquer la question de ces cartes « SUPER ».

En revanche, un autre informateur bien connu vient apporter de l'eau au moulin d'Harukaze5719. En effet, toujours sur X.com, c'est Kopite7kimi qui dévoile ce qu'il estime être les caractéristiques à attendre de la GeForce RTX 5080 SUPER. On parle donc bien de 24 Go de GDDR7 pour la partie vidéo avec une précision : les puces mémoires seraient plus rapides que sur la RTX 5080 actuelle, on parle de 32 Gbps contre 30 Gbps via des puces de 3 Go contre 2 Go chacune.

Sans surprise, Kopite7kimi précise aussi que le nombre de cœurs reste inchangé entre les deux cartes. Sans surprise car le GB203 est déjà utilisé à son plein potentiel (10 752 cœurs CUDA) sur la RTX 5080. Il semble toutefois être question d'une légère augmentation des fréquences de fonctionnement puisque le TGP avancé pour cette RTX 5080 S est d'au moins 400 watts contre « seulement » 360 watts sur la RTX 5080.

Vous vous en doutez, il est en revanche trop tôt pour avoir ne serait-ce qu'une fenêtre de lancement de cette GeForce RTX 5080 SUPER. Elle ne devrait pas arriver avant l'année prochaine.