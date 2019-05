AMD : les puces GPU 7 nm "Navi" et CPU "Rome" arriveront bien ce troisième trimestre

Rome, la génération qui enfoncera le clou après les puces EPYC

Navi, l'espoir d'une véritable alternative aux GeForce GTX et RTX de NVIDIA

Au travers de cette annonce, c'est surtout une longue attente qui touche à sa fin, avec la promesse d'un vrai renouveau d'sur le secteur des cartes graphiques milieu de gamme, notamment. Les pucesdevraient en effet permettre au constructeur de revenir dans la course et concurrencer la main-mise de NVIDIA sur le marché du GPU grand public. Les processeurs, pour leur part, ciblent avant tout un autre secteur : celui des serveurs, levier de croissance important pour les fabricants de puces.Présentés il y a désormais belle lurette par AMD, les processeurs Rome arriveront donc prochainement sur le marché. Ces puces sont gravées en 7 nm par TSMC et profitent de l'architecture ZEN 2 d'AMD . Une première, note AnandTech , qui rappelle que cette nouvelle finesse de gravure doit notammentpar rapport aux précédentes générations de processeurs pour serveurs signés AMD.La principale nouveauté des processeurs Rome touche cependant à leur conception : ces derniers se basent en effet sur un design « Chiplet » qui permet à la marque de placer séparément sur la pucepour une customisation plus aisée et une facilité de fabrication accrue.Rome viendra en remplacement desde première et seconde génération et sera destiné à enfoncer le clou pour AMD, qui devrait ainsi raffermir ses positions auprès des grands acteurs du monde des serveurs... et continuer de s'affirmer face à Intel sur ce marché.Avec Navi, la cible n'est pas la même. Ici, ce sont les cartes graphiques de NVIDIA qui sont clairement en ligne de mire. Si la marque fondée à Sunnyvale réussit son coup, alors les joueurs pourraient enfin se voirà la flopée de GeForce GTX et RTX commercialisée par les verts depuis la rentrée 2018. Une perspective alléchante.Selon toute logique, Navi ne renvoie pas à un seul modèle de GPU, mais bien àflambant neuves, gravées elles aussi en 7 nm par TSMC. On ignore toutefois quels modèles AMD choisira de commercialiser en premier : haut de gamme, milieu de gamme ? L'avenir nous dira ce qu'il faut attendre des rouges dans un premier temps.Seule information confirmée par AMD à l'heure où nous rédigeons ces lignes : les cartes Navi serontque l'imposant Radeon VII , lancé en début d'année à 699 dollars. Une nouvelle qui ne nous permettra pas d'avoir une idée précise du positionnement tarifaire de ces nouvelles puces. Pour rappel, ces dernières remplaceront les générations, exploitées par la firme de Lisa Su depuis plus de deux ans.