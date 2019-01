CES 2019 - Nvidia annonce officiellement les GeForce RTX 2060, à partir de 369 €

Un modèle d'entrée de gamme pour la gamme RTX

Support du DLSS pour une qualité d'image améliorée par IA

CES 2019 : les dernières informations Le CES, ou Consumer Electronics Show, est un salon consacré au monde de la haute technologie et aux différentes innovations technologiques (smartphones, voitures, TV, Drones, etc.). Ce salon se déroule en tout début d'année à Las Vegas, où constructeurs, journalistes et férus de nouvelles technologies se côtoient une semaine durant. Découvrez l'actualité du CES 2019

La RTX 2060 est désormais une réalité. NVIDIA a profité du début du CES 2019 de Las Vegas pour présenter sa nouvelle. La 2060 est la dernière née de la gammeet le premier modèle de cette dixième génération à proposer le ray tracing aux joueurs pour un prix abordable.» annonce fièrement Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA dans un communiqué détaillant les principales caractéristiques de la RTX 2060.Cette déclinaison de l'architecturea du faire certaines concessions afin d'abaisser son tarif public. Toujours gravé en 12nm, le processeur graphique n'embarque que 6 Go de RAM DDR6, comparé aux 8 à 11 Go des versions supérieures et une bande passante mémoire plus faible. Néanmoins, la RTX 2060 devrait être performante, NVIDIA annonce une puissance doublée par rapport à la GTX 1060 et prend en exemple Battlefield V, qui sera jouable en 60 fps, avec le ray tracing activé.Elle amène également le support du DLSS (Deep Learning Super Sampling), une technologie exclusive au constructeur présentée à nouveau en parallèle de sa nouvelle carte graphique. Leest une technique d'intelligence artificielle permettant d'upscaler et d'affiner une image en réduisant l'aliasing. Pour ce faire, l'IA utilise une base de données et d'analyse d'images afin d'appliquer le traitement en temps réel sur le jeu en cours. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur la génération Turing dans le test des GeForce RTX 2070, 2080 et 2080 Ti Battlefield V devrait bénéficier du support de ce système via une prochaine mise à jour. Les RTX 2060 sortiront quant à elles dès le 15 janvier au prix de 369 € et seront également intégrées dans les prochains PC des constructeurs comme Acer, Alienware, Dell, HP et Lenovo. Les premiers acheteurs de ces cartes graphiques ou d'un PC équipé se verront offrir un jeu, au choix entre Battlefield V et le futur Anthem de BioWare.