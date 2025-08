On savait depuis environ un mois que les cartes graphiques NVIDIA de générations Maxwell (2014), Pascal (2016) et Volta (2017) vivaient leurs dernières heures sur le plan logiciel. On découvre désormais le calendrier précis de leur fin de support à venir. Hier, NVIDIA a en effet partagé une note indiquant que ces différentes puces cesseront prochainement d'être prise en charge par les pilotes Game Ready. Heureusement, les mises à jour de sécurité resteront d'actualité pendant encore trois ans. On fait le point.