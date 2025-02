Sur Board Channels, une communauté de quelques personnes très proches des principaux canaux de distribution, la chose ne fait même plus débat : les jours des GeForce RTX 4060 et RTX 4060 Ti sont comptés.

Les derniers commentaires en la matière concernent plus particulièrement le marché chinois, mais il n'y a aucune raison que cela diffère nettement dans les autres régions du monde. Il se dit donc que dès le mois de février, NVIDIA et ses principaux partenaires vont considérablement réduire l'approvisionnement en cartes RTX 4060 et RTX 4060 Ti. On parle d'une réduction de 60 % par rapport au trimestre précédent tout de même !

Les plus récentes rumeurs faisaient déjà état d'une sortie des RTX 5060 dès le mois de mars, la réduction des stocks des cartes de génération précédente n'est qu'un indice de plus pour appuyer cette thèse. NVIDIA prépare donc le terrain et cherche par tous les moyens à éviter une concurrence désastreuse entre ses propres cartes ainsi qu'une baisse des prix pour écouler les stocks.

La technique n'est pas nouvelle et si elle fera grincer des dents – notamment chez les joueurs – elle permet aux partenaires de ne pas rogner sur leurs marges. Enfin, il ne faut pas oublier que dans un contexte compliqué de production, cela permet de réallouer des lignes dédiées aux GPU série 40 vers des GPU série 50.