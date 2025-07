Cette fiche technique plus modeste, mais néanmoins nettement plus moderne, permet à la RTX 5050 de s'imposer sans mal en 1440p sur la plupart des jeux testés, à l'exception notable de Shadow of the Tomb Raider, qui donne un léger avantage à la GTX 1080 Ti.

Même overclockée, cette dernière reste deux pas derrière la RTX 5050 stock sur Cyberpunk 2077, Assassin's Creed Valhalla et Red Dead Redemption 2. L'expérience menée par TrashBench nous apprend en outre que l'ancienne gloire de NVIDIA réagit nettement moins bien à l'overclocking que la RTX 5050.

En passant cette dernière à une fréquence maximale de 3300 MHz (à l'aide d'un système de dissipation « custom » basé sur un ventirad Cooler Master de 120 mm), le vidéaste a en effet pu mesurer un gain de performances de 17,55% en benchmark sous 3D Mark Time Spy… tandis que la GTX 1080 Ti se contentait pour sa part d'une hausse de 3% de son score initial sur le même outil, avec une fréquence cette fois dopée aux environs de 2150 MHz.